Que sait-on de la base aérienne d'Aïn al-Assad?

Située à 160 km à l'ouest de Bagdad, dans la province d'Al-Anbar, Ain Al-Asad était l'une des 5 bases construites en Irak en 1975 comme avertissement de la guerre entre les Arabes et Israël.

Selon certains témoignages, la base irakienne a coûté environ 280 millions de dollars et a été construite entre 1981 et 1990 par des entreprises publiques yougoslaves.

A cette époque, il était connu comme «Al-Qadesiya», plus tard, il a été baptisé Al-Asad, puis est devenu «Objective Webster».

Al-Asad est la plus grande base des forces américaines en Irak, dont la superficie équivaut à la zone verte de Bagdad, soit environ 10 km2.

Al-Asad est également utilisé par les forces irakiennes et abritait auparavant celles du Royaume-Uni.

Lors de l'opération intitulée «Libération de l'Irak», la base a été occupée par les forces australiennes, puis par les États-Unis.

Il y a quelques jours, le président américain Donald Trump a déclaré que son pays avait investi des milliards de dollars à Al-Asad, ajoutant que si les Irakiens voulaient expulser les forces américaines, ils devraient payer ces dépenses.

Le 26 décembre, le président Trump et son épouse Melania ont visité Al-Asad, tout comme le vice-président Mike Pans à la veille de Noël dernier.

Pendant la première phase de la présence des Américains en Irak, Al-Asad a été actif jusqu'au 31 décembre 2011. En 2014, il a été utilisé comme quartier général des forces américaines et membres de l'alliance internationale contre Daech. Par conséquent, le groupe terroriste a tenté de l'attaquer à plusieurs reprises, et l'une de ses attaques les plus importantes s'est produite en décembre 2014.

