Les Etats-Unis ne peuvent pas échapper aux conséquences de l'assassinat du général Soleimani (Rohani)

S'exprimant lors de la session du cabinet, ce mercredi, le président Hassan Rohani a déclaré que les Américains cherchaient à semer la discorde à l'intérieur de l'Iran, à créer la peur et la division dans la région et à mettre la distance entre le gouvernement et le peuple irakiens et le gouvernement et le peuple iraniens, ainsi qu'à affecter la dynamique régionale et les efforts visant à libérer pleinement la région des terroristes, mais ils n'ont pas atteint leurs objectifs».

Tout en qualifiant d'un «événement historique majeur» la participation massive des gens du monde entier, y compris le Yémen, la Syrie et le Cachemire, qui sont descendus dans la rue pour rendre hommage au grand général iranien Qassem Soleimani, héro international anti-Daech, le président Rohani a réitéré que cet événement a rendu notre peuple «plus uni et intégré que jamais».

Il a également répété que les Américains avaient commis une grave erreur historique par cet acte criminel. Faisant référence aux réponses décisives que les États-Unis ont reçues jusqu'à aujourd'hui, le président a déclaré: «La première réponse a été la grande présence du peuple irakien à Bagdad, Karbala, Najaf, Bassora et dans d'autres villes de ce pays. Cela prouve que le peuple iranien et irakien sont sur la même route et que les commandants djihadistes de ces deux nations sont sur la même voie».

Il a également décrit la décision du parlement irakien d'expulser les troupes américaines du pays comme une autre réponse à l'acte criminel des États-Unis, déclarant: «Le Parlement irakien a courageusement ouvert la voie à l'expulsion permanente des États-Unis d'Irak et de la région à l'avenir».

