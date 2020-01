Attaque de missiles iranienne contre la base US: «démonstration de force et de courage» (B.Qassemi)

Mercredi, dans un message publié via l'oiseau Twitter, sur le compte de l'ambassade d'Iran à Paris, l'ancien porte-parole de la diplomatie iranienne, et l'actuel ambassadeur d'Iran à la tête de la mission diplomatique en France, Bahram Qasemi a écrit : «La République islamique d'Iran et son peuple courageux n'ont jamais été et ne seront jamais une nation belliqueuse. Mais comme le témoigne les anales de l'histoire de cette terre, les grands peuples de ce pays ont toujours su se défendre contre l'agression et les invasions des tyrans et cela dans un esprit de l'unité et de la convergence sous couvert d'une sagesse collective.»

