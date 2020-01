Allégations de l’OTAN sur l’assassinat du général Soleimani : Téhéran condamne

« Au cours des dernières années, l’action de cette entité militaire, dont le membre le plus influent est un gouvernement qui mène un terrorisme d’Etat à l’échelle internationale, à savoir les Etats-Unis, n’apporté rien que la destruction, la guerre et l’insécurité pour les peuple de la région et du monde », a insisté le porte-parole de la diplomatie iranienne en réaction aux allégations de l’OTAN avancée en soutien à la frappe terroriste américaine visant un lieutenant-général d’un pays souverain.

La diplomatie iranienne a vivement condamné l’Otan pour ses commentaires à l'appui de l'assassinat américain du général Qassem Soleimani, regrettant que l'Alliance militaire soit transformée en un outil pour justifier les actions de l'Occident à sa tête les Etats-Unis pour atteindre de néfastes objectifs politiques.