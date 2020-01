La riposte de l'Iran conformément au « droit à la légitime défense »

Dans un message adressé mercredi au Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et au président du Conseil de sécurité des Nations Unies, Takhte Ravanchi a considéré la mesure américaine d'assassinat du général iranien Qassem Soleimani comme un acte terroriste et a déclaré:

dans le cadre des travaux pour le droit à la légitime défense conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies, les forces armées iraniennes ont répondu par une réponse militaire appropriée à la base militaire américaine (Ain Al-Assad) en Irak.

Il a ajouté que ces opérations ont été menées conformément à des objectifs militaires précis et intelligents, et en même temps n'ont causé aucun dommage aux civils et aux biens non militaires de la région.



Il a souligné que la République islamique d'Iran, en tant que membre responsable de l'Organisation des Nations Unies, était attachée aux objectifs et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, ajoutant que l'Iran était déterminé à maintenir la paix et la sécurité internationale et souligne qu'il ne cherchait pas à intensifier les tensions ou la guerre.

Le représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies a déclaré que l'Iran met en garde contre toute nouvelle aventure militaire contre lui et déclare sa ferme détermination, conformément aux lois internationales applicables, de défendre son peuple, sa souveraineté et son intégrité territoriale contre toute agression.



Enfin, Takhte Ravanchi a déclaré: «Je dois également saisir cette occasion pour souligner le plein respect de la République islamique d'Iran pour l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Irak».

