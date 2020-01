Désescalade des tensions: l'Iran exhorte l'ONU à jouer un rôle plus actif

L'envoyé permanent de l'Iran auprès de l'ONU, Majid Takhte Ravanchi, s'est réuni e avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ce mercredi soir.

Décrivant les mesures et les prises de position de l'Iran contre les mesures de provocation des États-Unis et l'assassinat du général Qasem Soleimani, l'envoyé iranien a réaffirmé que l'Iran était prêt à engager des pourparlers et à coopérer avec les pays de la région pour réduire les tensions.

Le dépôt d'une plainte contre les États-Unis pour avoir manqué à ses engagements concernant la délivrance de visas au ministre iranien des Affaires étrangères Zarif ainsi que les restrictions illégales imposées aux diplomates iraniens à l'ONU ont été également les principaux thèmes des pourparlers entre Takhte Ravanchi et Antonio Guterres.

Lors de cette réunion bilatérale, le diplomate iranien a souligné le rôle clé et constructif du lieutenant-général Soleimani dans la lutte contre le terrorisme et la lutte contre les groupes terroristes de Daech et l'a qualifié de [martyr général Soleimani] d'un héros inégalé en Iran et dans la région.

Ailleurs dans ses remarques, il a souligné la réponse ferme de l'Iran à l'acte odieux des États-Unis commis et a souligné la détermination décisive de l'Iran à défendre ses terres et son territoire, confirmant que l'Iran ne cherche pas la guerre.

En ce qui concerne le refus de délivrance de visa par les États-Unis au ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif, M. Takhte Ravanchi, a ajouté que la décision des États-Unis à cet égard contrevenait aux résolutions internationales, nous attendons donc du secrétaire général de l'ONU qu'il adopte une position plus explicite dans la lutte contre ces infractions flagrantes des États-Unis qui violent les accords internationaux.

