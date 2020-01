Vous n’aviez pas de sécurité et de calme sans les efforts de Soleimani (Rohani à Johnson)

Lors d’un appel téléphonique, ce jeudi 9 janvier, avec Boris Johnson, Hassan Rohani a déclaré que le Royaume-Uni n’aurait pas eu de sécurité ni du calme sans les efforts et les réalisations du général Soleimani dans la lutte contre les groupes terroristes.

Le président iranien a exhorté le gouvernement britannique à réviser ses positions en ce qui concerne l’assassinat du martyr Soleimani sur l’ordre des Etats-Unis.

Le Président Rohani a déclaré que l'Iran a pris des mesures proportionnées de légitime défense conformément à l’article 51 de la Charte de l'ONU en attaquant une base d'où ont été lancées des attaques lâches contre les citoyens et officiers de haut rang iraniens.

Rohani a réitéré à cette occasion sur le fait que l’Iran ne cherche pas la guerre ni l’escalade mais saura se défendre contre toute agression ».

" Déconnectés des réalités de la région, les Américains et la Maison Blanche ont fini par réaliser l’ampleur de leur erreur stratégique en assassinant le haut commandant anti-terroriste iranien, après les vives réactions et les soulèvements des nations de la région face à leurs actes d’agression", a souligné le président.

Il a dit que la racine de toute insécurité récente était le retrait unilatéral de Washington de l’accord nucléaire iranien de 2015 et ses actions illégales.

Par ailleurs, le président iranien s'est entretenu avec le président du Conseil européen Charles Michel. Hassan Rohani a appelé l'Europe à réagir face aux mesures terroristes américaines.