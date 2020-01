Rohani appele l'UE à prendre des positions indépendantes sur des questions importantes de la région

Le président de la République islamique d'Iran et le Premier ministre italien ont eu une conversation téléphonique ce jeudi soir et ont discuté des questions bilatérales, régionales et internationales les plus importantes.

Rohani et le Premier ministre italien Giuseppe Conte ont décrit l'amitié entre les deux nations comme profonde et étroite, et partageait l'avis selon lequel la coopération entre les deux pays devrait être approfondie et renforcée pour contribuer à la paix et à la sécurité dans la région.

Se référant à la sympathie et aux condoléances du Premier ministre italien pour les récents incidents, Rohani a qualifié les actes terroristes américains de grave menace pour la sécurité régionale, soulignant que l'assassinat du général Soleimani était enraciné dans la colère des États-Unis contre le commandant de la lutte contre le terrorisme et Daech dans la région.

Les nations régionales sont très en colère contre les actions des États-Unis, et nous devons tous faire des efforts pour contenir les tensions et les erreurs stratégiques du gouvernement autocratique américain, qui résultent de leur ignorance et les faire respecter la loi, a insisté le président iranien.

Le président a également appelé l'UE à prendre des positions indépendantes sur des questions importantes dans la région, affirmant que «la sécurité dans la région ne sera possible que si tout le monde respecte la loi et essaie d'empêcher que de tels crimes ne se produisent dans le monde».

Se référant à la coopération entre l'Iran et l'Europe, y compris l'Italie, sur d'importantes questions régionales, Rohani a déclaré: «L'UE a une lourde responsabilité sur les questions mondiales et devrait être indépendante des mauvaises politiques américaines en prenant les bonnes positions pour promouvoir la paix et la stabilité dans la région et dans le monde, et Téhéran sera sans aucun doute aux côtés de l'Union dans de telles circonstances ».

Le président a souligné que les problèmes de la région devraient être traités par la région elle-même, et le vote décisif du Parlement irakien sur la nécessité du retrait des troupes américaines était une réponse claire et définitive à l'ingérence et à l'activité terroriste américaines.

Le Premier ministre italien a déclaré que le gouvernement italien comprenait l'étendue de la colère de la nation iranienne face au meurtre du général Soleimani, appelant à un effort total pour apaiser les tensions dans la région, et a déclaré: «L'Italie a fait tout son possible pour réduire les tensions et promouvoir la paix et la stabilité dans la région».



Il a également souligné l'importance du JCPOA et les moyens de maintenir cet accord international malgré les obstacles américains.

