Les États-Unis se comportent comme Daech en menaçant de détruire le patrimoine culturel de l'Iran (Zarif)

Zarif a fait ces remarques dans une déclaration à la suite di fait que les Etats-Unis a refusé de lui délivrer le visa pour participer à la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) à New York. La déclaration a été lue par l'envoyé iranien Majid Takhte Ravanchi au CSNU.

Se référant à l'unilatéralisme dévastateur des États-Unis et à ses effets néfastes sur les règles et normes internationales, Mohammad Javad Zarif a décrit l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani, héros combattant anti-Daech, comme un acte lâche.

Zarif a déclaré que si d'autres pays ne résistaient pas à l'unilatéralisme américain, ils subsisteraient plus de frais.

Zarif a déclaré que les États-Unis quittaient unilatéralement d'importants accords internationaux et poursuivaient en punissant les pays qui mettent en œuvre la résolution n ° 2231 du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU), les qualifiant d'insulte pure et sans précédent envers le CSNU.

«Pour renforcer le multilatéralisme, les unilatéralistes ne doivent pas être encouragés», a-t-il souligné.

Zarif a déclaré que la promotion du multilatéralisme nécessite une volonté politique sérieuse des gouvernements et est considérée comme un document à l'appui des valeurs, des principes et du multilatéralisme énoncés dans la Charte des Nations Unies. «Un tel document devrait inclure un engagement renouvelé envers la Charte des Nations Unies, la non-ingérence dans les affaires intérieures et extérieures des pays et une interdiction de la menace ou du recours à la force», a noté le ministre iranien des Affaires étrangères.

