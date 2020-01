L'Iran déterminé à prévenir les tensions et l'insécurité dans la région (président Rohani)

Téhéran (IRNA)- «Nous sommes déterminés à prévenir les tensions et l'insécurité dans la région et nous espérons que les Etats-Unis cesseront leurs actions incorrectes. Bien sûr, ils savent que s'ils prennent une autre mesure contre nos intérêts, ils feront face à des réactions plus graves», a déclaré jeudi le président Rohani.

Lors d'un appel téléphonique jeudi soir avec son homologue sud-africain, le président Cyril Ramaphosa, le président Hassan Rohani a déclaré que la plupart des problèmes régionaux découlaient des sanctions illégales des États-Unis, ajoutant: «Nous espérons que tous les pays amis prendront des mesures appropriées vis-à-vis de cette action illégale et obligeront les États-Unis à respecter la loi». Rohani a décrit la prise de position par d'autres pays contre l'assassinat injuste du général martyr Soleimani est très important et a déclaré: «Nous devons faire comprendre aux Américains que le monde n'acceptera pas leurs actions criminelles». Le président a déclaré que ces dernières années, le général Soleimani avait constamment combattu le terrorisme, en particulier le Daech, déclarant: «Ce crime a rendu notre peuple plus uni et intégré contre les pays agressifs».