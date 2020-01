Le groupe d'amitié Iran-France réagit à l'assassinat du général Soleimani

Philippe Bonnecarrère et Anne Genetet, respectivement présidents des groupes interparlementaires d’amitié France-Iran du Sénat et de l’Assemblée nationale, dans un communiqué rendu public vendredi le 10 janvier, soulignent que l'assassinat d'un chef militaire d'un État indépendant, ayant un rôle politique fort, sur le territoire d'un autre État indépendant n'est pas une question négligeable.

Par voix de ce communiqué commun, indépendants de l'opinion du gouvernement français, les présidents des groupes interparlementaires d’amitié France-Iran du Sénat et de l’Assemblée nationale appellent toutes les parties concernées à éviter une escalade de la violence et à trouver les voies et moyens de respecter la responsabilité collective.