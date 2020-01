Promouvoir la stabilité régionale et la sécurité sont très importants pour l'Iran (Rohani)

Téhéran (IRNA)- Le président Rohani a déclaré que la promotion de la stabilité et de la sécurité régionales est très importante pour la République islamique d'Iran et a souligné que la seule façon de protéger la sécurité dans la région était d'approfondir les amitiés et la coopération entre voisins.

Le président Hassan Rohani s'est entretenu par téléphone avec l'émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, jeudi soir et décrit l'assassinat du lieutenant-général martyr Qasem Soleimani comme un crime majeur par les États-Unis et a appelé à sa condamnation par tous les pays du monde, en particulier les pays voisins. Le président a décrit l'assassinat du lieutenant-général Soleimani comme une grande insulte à la souveraineté irakienne et un crime majeur contre la nation iranienne, ajoutant: «Le vote du parlement irakien exigeant le retrait des troupes américaines du pays et le soutien du peuple irakien ont été très précieux». Il a également évoqué la réponse militaire de l'Iran à l'acte terroriste du gouvernement américain, soulignant que si les États-Unis veulent réagir à notre action, ils feront face à une réaction très importante et dangereuse, et j'espère que les Américains, dont la vie politique a toujours été pleine d'erreurs, ne commettront pas d'autre erreur. «J'espère qu'à ce moment critique, tous les pays qui favorisent la sécurité guident les États-Unis vers la loi et l'humanité en prenant des mesures sérieuses». Rohani a réitéré: «L'Iran sera aux côtés du gouvernement qatari et du peuple pour contrer les sanctions cruelles comme auparavant, et nous souhaitons poursuivre le développement des relations entre les deux pays». L'émir du Qatar a déclaré: «Nous sommes contre toute tension contre la République islamique d'Iran», déclarant que le Qatar n'oublierait pas la position du gouvernement et de la nation iraniens concernant les sanctions contre le pays.



Le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani a évoqué les potentiels des deux pays et a souligné que tous ces potentiels devraient être utilisés pour développer davantage les relations Téhéran-Doha dans tous les domaines.