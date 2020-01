Crash d’un avion ukrainien: l'Iran et l'Ukraine soulignent la nécessité d'une coopération technique pour trouver les causes

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué les efforts et le travail des agences de secours iraniennes, des services d'urgence et des experts techniques pour résoudre ce problème, exhortant la coopération entre les experts techniques des deux pays pour enquêter sur l'accident et les causes de l'accident sur la base des protocoles internationaux.

Lors de cet appel, le président Hassan Rohani a également souligné la pleine coopération entre les experts techniques des deux pays, déclarant: «Je demande le ministère des routes et du développement urbain à former une équipe conjointe d'experts des deux pays pour enquêter de près sur les causes de l'accident.»



Les deux présidents ont également convenu que les ministres des Affaires étrangères d'Iran et d'Ukraine devraient coopérer pour faciliter la coopération entre les experts des deux pays.



Les présidents de l'Iran et de l'Ukraine ont également évoqué les bonnes relations entre les deux pays et souligné le développement et l'approfondissement des liens dans tous les domaines.