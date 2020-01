Les compagnies aériennes internationales reprennent leurs vols à travers l'Iran (responsable iranien)

Les compagnies aériennes internationales se félicitent de voler dans l'espace aérien iranien, car l'Iran est considéré comme le chemin le plus court pour elles, a déclaré Morteza Dehqan. Il a ajouté que voler à travers l'espace aérien iranien serait à leur avantage car il nécessite moins de temps et de carburant.

Grâce aux bonnes infrastructures créées pour contrôler l'espace aérien iranien depuis quelques années et aux trajectoires parallèles et à sens unique qui facilitent les vols dans l'espace aérien iranien, la situation actuelle est normale, a-t-il noté.

Elaborant sur l'annulation de certains vols après le récent crash aérien à Téhéran, Dehqan a déclaré qu'il était courant que les compagnies aériennes annulent d'abord leurs vols, puis qu'elles reprennent leurs vols.

L'avion des compagnies aériennes ukrainiennes s'est écrasé près de Téhéran quelques minutes après le décollage de l'aéroport Imam Khomeini après que son moteur a pris feu. Les 167 passagers et neuf membres d'équipage ont été tués dans l'accident.



Plus tôt, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abbas Mousavi, a déclaré qu'une délégation canadienne de 10 membres se rendait en Iran pour enquêter sur les problèmes liés aux victimes de l'accident d'avion ukrainien en coordination avec le ministère iranien des Affaires étrangères.



Il a également déclaré que l’Iran avait commencé à enquêter sur la cause du crash de l’avion ukrainien conformément aux normes internationales et aux règlements de l’Organisation de l’aviation civile internationale.