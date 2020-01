Zarif s'entretient par téléphone avec ses homologues danois, finlandais, suédois et qataris

Mohamad Yavad Zarif, Jeppe Kofod, Pekka Haavisto, Ann Lindeen et Shaykh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ont échangé des vues sur les derniers événements régionaux et internationaux, ainsi que sur d'autres questions d'intérêt mutuel.



De plus, le chef de la diplomatie perse s'est entretenu avec son homologue canadien, François-Philippe Champagne, du tragique accident d'avion du Boeing 737 de l'Ukraine International Airlines (UIA) qui s'est écrasé tôt mercredi après avoir décollé de l'aéroport Imam Khomeiny, faisant au total 179 morts, dont 147 iraniens.