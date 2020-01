Erreur humaine à l'origine du crash d'avion à Téhéran: «les fautifs seront poursuivis»

Le président a publié samedi matin une déclaration faisant référence aux résultats des enquêtes menées par l'état-major des forces armées de la République islamique d'Iran concernant l'accident d'avion ukrainien et a écrit:« Dans l'atmosphère de menaces et d'intimidation du régime américain agressif contre la nation iranienne après le martyre du général Qasem Soleimani, et afin de se défendre contre d'éventuelles attaques de l'armée américaine, les forces armées de la République islamique d'Iran étaient en état d'alerte, ce qui a malheureusement conduit à cette terrible catastrophe qui a coûté la vie à des dizaines de personnes innocentes à cause d'une erreur humaine et d'une fusillade erronée.

La République islamique d'Iran est profondément désolée par cette erreur désastreuse, et j'adresse mes plus sincères condoléances aux familles des victimes de cet incident tragique au nom de la République islamique d'Iran, et j'ordonne à tous les organes concernés de prendre toutes les mesures nécessaires pour indemniser et sympathiser avec les familles endeuillées, ajoute le président.

Dans son communiqué, le président Rohani a également exprimé ses sincères condoléances aux nations, gouvernements et familles des victimes non iraniennes, assurant que Ministère des affaires étrangères serait en pleine coopération consulaire pour identifier et restituer les corps des victimes à leurs familles.

Cet accident douloureux n'est pas quelque chose qui peut être facilement ignoré. Une enquête plus approfondie est nécessaire pour identifier toutes les causes et les racines de cette tragédie et poursuivre les auteurs de cette erreur impardonnable et en informer le peuple iranien et les familles des victimes, lit-on dans le communiqué.

