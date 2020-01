Crash d’avion près de Téhéran : Déclaration de l'état-major des Forces armées iraniennes

« Aux premières heures de mercredi matin, l'état-major des forces armées iraniennes a immédiatement mis en place un comité spécial composé d'experts techniques et opérationnels indépendants de l'Organisation de l'aviation civile iranienne pour enquêter sur les causes de l'incident tragique. Les résultats d’enquêtes approfondies menées depuis le moment du crash sont présentés à la nation iranienne comme suit:



L'avion appartenant à une compagnie aérienne ukrainienne s'est écrasé près de Téhéran quelques minutes après le décollage depuis l'aéroport Imam Khomeini après que son moteur a pris feu mercredi. Tous ses 167 passagers et neuf membres d'équipage ont été tués dans l'accident.



1. Quelques heures après la frappe de missiles iraniens, les avions de guerre appartenant aux forces terroristes américaines ont multiplié les vols dans l'espace aérien entourant l'Iran, des informations annonçant des cibles volantes se dirigeant vers les sites sensibles de défense iraniennes. De plus, de nombreux cas ont été observés sur des écrans radar, ce qui a exigé une plus grande vigilance et un état d’alerte maximale de la part des unités de défense des forces aériennes iraniennes (DCA).



3. Dans une situation ultra sensible et critique, le vol 752 d'Ukraine Airlines, qui avait décollé de l'aéroport international Imam Khomeini, s'est déplacé tout près d'un site militaire sensible appartenant aux forces du CGRI. L'altitude et la position du vol étaient comme un agissement d’ennemi, provoquant involontairement la réaction de la DCA par un tir et cette erreur humaine a malheureusement causé la mort en martyre d'un certain nombre de ressortissants iraniens et étrangers.

4. L’État-major des Forces armées présente ses condoléances les plus sincères aux familles et proches des victimes et aussi ses excuses pour la grave erreur humaine commise. L'État-major assure par cette même occasion que son modus operandi sera soumis à des modifications afin que de telles erreurs ne se reproduisent plus. Les personnes ayant été à l'origine de l'incident seront immédiatement présentées à la justice.

5. Les responsables concernés du Corps des Gardiens de la Révolution Islamique (CGRI) développeront les détails dans les médias.

