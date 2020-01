Erreur humaine à l’origine du crash de Boeing ukrainien : Zarif exprime ses plus profonds regrets

« Un jour triste. Conclusions préliminaires d'une enquête interne menée par les forces armées: une erreur humaine au moment de la crise causée par l'aventurisme américain a conduit à la catastrophe. Nos profonds regrets, nos excuses et nos condoléances à notre peuple, aux familles de toutes les victimes et aux autres pays touchés », A écrit ce samedi 11 janvier Mohammad Javad Zarif sur son compte Twitter.

L'avion appartenant à la compagnie aérienne ukrainienne s'est écrasé près de Téhéran quelques minutes après son décollage depuis l'aéroport d’Imam Khomeini après que son moteur a pris feu.



Les 167 passagers et neuf membres d'équipage ont perdu la vie dans l’incident catastrophique.

L'état-major des forces armées iraniennes a fourni des explications sur le crash de l'avion de ligne ukrainien survenu mercredi dernier près de Téhéran.

A cette occasion douloureuse, l’État-major des Forces armées a présenté ses condoléances les plus sincères aux familles et proches des victimes et aussi ses excuses pour la grave erreur humaine commise. L'État-major assure par cette même occasion que son modus operandi sera soumis à des modifications afin que de telles erreurs ne se reproduisent plus. Les personnes ayant été à l'origine de l'incident seront immédiatement présentées à la justice.

Les responsables concernés du Corps des Gardiens de la Révolution Islamique (CGRI) développeront les détails dans les médias.

https://twitter.com/Irnafrench

9468**