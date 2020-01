120 États protestent contre le refus de visa US pour Zarif

Dans un communiqué, les 120 États membres du Mouvement des pays non alignés (MNA) ont condamné le sabotage américain dans la non-délivrance du visa au ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif et l'ont qualifié de violation flagrante d'un accord signé entre les États-Unis et d'autres pays dans le monde, ainsi que d'un exemple clair de violation des règles et règlements internationaux.

Dans cette déclaration, 120 États membres du Mouvement des pays non alignés ont appelé tous les pays qui accueillent des réunions des Nations Unies et d'autres institutions internationales, à s'acquitter de leur obligation légale en matière de délivrance de visas aux représentants des États membres du MNA sans aucune discrimination ni retard injustifié.

Dans cette déclaration, il a été souligné que les considérations politiques du pays hôte ne devraient pas empêcher la participation des États membres de l'ONU aux réunions de cette Organisation.

Il convient de noter que le gouvernement américain a empêché la délivrance d'un visa pour le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif afin de participer à la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) le 9 janvier. C'est alors que selon l'article 12 de l'accord signé entre les États-Unis en tant que pays hôte et les Nations Unies, l'administration américaine, outre «La nature de ses relations avec les États membres du MNA», est tenue de faciliter les déplacements des représentants des États membres de l'ONU, lit-on dans la déclaration.

