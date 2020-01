Concours international de caricatures et de dessins animés sur Trumpisme

Ali Asghar Jafari, s’exprimant samedi, 11 janvier, lors de la cérémonie de clôture du Festival international de caricatures et de dessins animés sur le thème de Trumpisme dans la salle du golfe Persique du Musée de la Révolution islamique dans le but de commémorer les martyrs de la Révolution, de la défense sacrée, des défenseurs du Sanctuaire, des victimes du bousculade de la ville de Kerman et du triste incident du crash d’avion de ligne ukrainien.

« 625 artistes iraniens et étrangers présentant 1.800 œuvres axées sur le thème des politiques belliqueuses du Président milliardaire américain, Donald Trump, et de l’Arrogance mondiale », a-t-il ajouté.

« La présence de nombreux artistes représentants de 79 pays du monde expose une opposition unanime au comportement satanique du Président américain, Donald Trump et les politiques belliqueuses de l’Arrogance mondiale », a-t-il ajouté.

https://twitter.com/Irnafrench

9468**