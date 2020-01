Tragique crash d’avion de ligne en Iran : le Leader appelle à une enquête sur une éventuelle négligence qui aurait conduit à l'incident

« C’est avec une grande tristesse désormais redoublée que je viens d’apprendre les résultats de l'enquête de l'état-major sur le tragique incident de l'avion de ligne ukrainien et l'implication d'une erreur humaine dans le crash qui a provoqué une catastrophe meurtrière », a déclaré le Leader de la RII, Ayatollah Khamenieï dans un message émis ce samedi 11 janvier.

Je tiens, avant tout, à exprimer ma profonde sympathie et mes sincères condoléances aux chères familles des disparus et à prier Dieu Tout-Puissant pour elles trouvent la patience et paix.

Deuxièmement, j’exhorte l’état-major des Forces armées à suivre l’incident douloureux et les éventuelles lacunes et négligences. Troisièmement, je demande aux gestionnaires et aux autorités concernés les soins et le suivi nécessaires pour empêcher un tel incident », insisté l’Ayatollah Khamenei dans son message ce samedi 11 janvier 2020.