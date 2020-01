Iran/PME: 1,6 milliards de dollars d'exportations en 9 mois

Directeur général adjoint de l'Organisation des petites industries et des parcs industriels d'Iran (ISIPO), Asghar Masaheb a fait cette annonce précisant que les produits alimentaires, les appareils électroménagers, les matériaux en polymère et en plastique, les produits chimiques, les tapis, le cuir et les sacs à main représentent la part essentiele des exportations.

Aider à la mise en place de sociétés de gestion des exportations et former des consortiums d'exportation (intégrer des unités de production et d'exportation pour approvisionner leurs produits avec une marque commune ou conjointement) sont deux activités majeures entreprises par l'Organisation pour développer les exportations des PME, a-t-il ajouté.

À ce jour, 72 consortiums d'exportation et 65 sociétés de gestion des exportations ont été formés et sont actifs dans le pays, annonce-t-il.

Il a qualifié de positive la présence des représentants iraniens aux foires internationales afin de renforcer les petites industries et la présence sur le marché mondial, et a déclaré: à cette fin, des ateliers ont été organisés pour des consortiums d'exportation et des sociétés de gestion des exportations afin de les familiariser avec les bases, les principes et la légalité de l'exportation.

