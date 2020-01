Catastrophe aérienne: l'Iran accueille toute coopération internationale pour clarifier l'incident (Rohani)

Le président Hassan Rohani s'est entretenu samedi avec le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, par téléphone et a exprimé ses regrets à propos de l'accident d'avion ukrainien ayant conduit à la mort, mercredi, près de Téhéran des passagers du vol, ajoutant: «Des enquêtes utiles sur les causes de l'incident ont été menées et des enquêtes de suivi sont menées rapidement et avec précision jusqu'à ce que le résultat final soit atteint».

Dès le premier instant, nous avons tout mis en œuvre pour trouver les causes de l'accident et nous mettrons à la disposition du public mondial tout autre résultat que nous atteindrons pas à pas, a déclaré le président Rohani ajoutant qu'il avait donné les instructions nécessaires pour poursuivre les enquêtes techniques et juridiques nécessaires.

«L'Iran se félicite de toute coopération internationale dans le cadre du droit international pour clarifier cet incident et fournira toutes les installations consulaires à cet effet. Et nous sommes prêts à ce que les ministres des affaires étrangères de l'Iran et du Canada poursuivent leurs pourparlers», a-t-il déclaré.

«Je suis intéressé par la poursuite des relations entre les deux pays à l'avenir pour contribuer au bien-être des Iraniens vivant au Canada et pour le bénéfice des deux nations, ainsi que sur diverses questions d'intérêt mutuel, y compris la paix et les relations régionales Sécurité», a dit le président Rohani.

Le président a déclaré que la sécurité d'aujourd'hui dans le Moyen-Orient sensible a atteint un état dangereux en raison de l'intervention et des actions américaines, déclarant: «L'Iran a proposé l'initiative Hormuz Peace Endeavour (HOPE) dans le but de réduire la tension, et tout le monde devrait travailler pour rétablir la stabilité et la sécurité dans la région».

Se référant aux effets indésirables de l'insécurité dans la région et à l'assassinat du général Soleimani, en tant que commandant populaire, par les États-Unis sur les nations de la région, Rohani a déclaré: «La solution à la stabilité et à la sécurité de la région et à la paix du peuple est que tout le monde revienne à la loi et nous pensons que la sécurité de cette région ne sera atteinte que par les pays de la région».

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a exprimé ses condoléances au sujet de la mort de ressortissants iraniens dans l'accident d'avion ukrainien, déclarant: «Nous devons travailler ensemble pour déterminer la cause de l'accident».

Le Premier ministre du Canada s'est déclaré prêt à coopérer avec l'Iran pour mener les enquêtes nécessaires sur l'incident, déclarant: «J'espère qu'à l'avenir nous pourrons avoir plus de discussions sur des questions qui pourraient affecter la sécurité de la région».



Appréciant la coopération consulaire avec les ressortissants canadiens, il a salué le développement des interactions et de la coopération des ministres des Affaires étrangères des deux pays dans divers domaines.

