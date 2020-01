La coopération technique Téhéran- Kiev se poursuivra jusqu'à la fin des enquêtes

S'adressant au président de l'Ukraine par téléphone samedi soir pour la deuxième fois cette semaine, le président Hassan Rohani a fait référence à la déclaration de l'état-major des forces armées de la République islamique d'Iran et à l'annonce officielle du résultat des enquêtes sur la Crash d'un avion de ligne ukrainien: «Dans cette déclaration, il a été annoncé que l'erreur humaine était le résultat de cet incident, et les personnes impliquées seront traduites devant les autorités judiciaires».

Rohani a déclaré que la coopération se poursuivrait avec la participation d'experts ukrainiens, ajoutant: «Le pouvoir judiciaire iranien commencera bientôt à traiter la question».



Le président a ajouté: «Alors que nous sommes profondément attristés par la perte d'un certain nombre d'Iraniens dans l'accident, nous sommes également profondément attristés par la perte d'autres nationalités».

«Nous, en Iran et vous en Ukraine, devrions tenter de rendre cette tragédie supportable pour les deux nations et de réduire le chagrin des familles, a déclaré Rohani, «J'envoie un envoyé spécial dans votre pays dans un proche avenir pour annoncer officiellement le regret et l'influence de la nation et du gouvernement iraniens».

«Je vais charger le ministre des Affaires étrangères de rester en contact avec votre ministre des Affaires étrangères et de continuer à travailler dans ce domaine», a souligné le président,

disant que l'Iran est pleinement attaché à ses obligations légales .



Au cours de cet appel téléphonique, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réitéré ses condoléances pour le crash au gouvernement et à la nation iraniens, déclarant: «Votre déclaration d'aujourd'hui était très importante pour nous et la conduite licite et la coopération efficace de l'Iran dans ces conditions spéciales sont appréciées par nous».

«J'espère que la coopération entre l'Iran et les experts ukrainiens envoyés en Iran se poursuivra afin que nous puissions terminer ces enquêtes conformément aux protocoles légaux et transférer les corps des morts à leurs familles dès que possible», a déclaré Zelensky.

