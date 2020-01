Crash du Boeing en Iran: Zarif promet des aides aux familles des victimes

«Mes collègues au ministère des Affaires étrangères - et des ambassades, missions et consulats du monde entier - partagent le chagrin de la nation au lendemain de la tragédie et se tiennent prêts à offrir toute l'aide nécessaire aux familles des victimes», a écrit Zarif sur son compte Twitter.

L'avion des compagnies aériennes ukrainiennes s'est écrasé près de Téhéran quelques minutes après le décollage de l'aéroport Imam Khomeini. Les 167 passagers et neuf membres d'équipage ont été tués dans l'accident.

Plus tôt dans un message séparé, Zarif a exprimé ses profonds regrets face à l'accident mortel, déclarant: «L'erreur humaine au moment de la crise causée par l'aventurisme américain a conduit à la catastrophe; Nos profonds regrets, nos excuses et nos condoléances à notre peuple, aux familles de toutes les victimes et aux autres nations affectées.

L'état-major des forces armées iraniennes a fourni des explications sur le crash de l'avion ukrainien survenu mercredi près de Téhéran. La déclaration a en outre assuré que la répétition de ces erreurs sera impossible car l'organe suivra les réformes fondamentales du processus opérationnel et les fautifs seront poursuivis.

L'état-major des forces armées iraniennes présente par la présente ses condoléances aux familles endeuillées des victimes de l'incident ainsi qu'aux ressortissants étrangers à bord du vol. Il présente également ses excuses pour l'erreur humaine qui a provoqué l'accident.

