L'Iran parmi les meilleurs pays producteurs de nanosciences

Selon le Département des sciences et technologies de l'Iran, les militants et spécialistes du secteur des nanotechnologies ont brillé ces dernières années. L'Iran ayant publié en 2001 une dizaine d'articles dans ce domaine, est classé 57e au monde, mais les efforts déployés par les militants des nanotechnologies et les experts en technologie ont porté leurs fruits et, en peu de temps, nous avons atteint la quatrième place dans le monde.

Bien sûr, les activités dans le domaine de la nanotechnologie dans le pays ne se limitent pas à la production scientifique, car il y a actuellement 220 entreprises basées sur la connaissance actives dans ce domaine, et 610 produits basés sur la nanotechnologie sont fabriqués dans le pays.

