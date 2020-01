L'ambassadeur britannique convoqué au ministère iranien des A.E

L'ambassadeur britannique en poste à Téhéran, Robert Mcair, a été convoqué au ministère des Affaires étrangères de la RII, ce dimanche après-midi, 12 janvier pour protester et demander des explications quant à son comportement inhabituel et sa participation à des rassemblements illégaux hier samedi à Téhéran. Le diplomate a entendu, par la voix du vice-ministre iranien des A.E. pour les affaires européennes, les protestations officielles de l’Iran.

L'ambassadeur britannique en poste à Téhéran, Robert Mcair, a été convoqué au ministère des Affaires étrangères de la RII, ce dimanche après-midi, 12 janvier pour protester et demander des explications quant à son comportement inhabituel et sa participation à des rassemblements illégaux hier samedi à Téhéran. Le diplomate a entendu, par la voix du vice-ministre iranien des A.E. pour les affaires européennes, les protestations officielles de l’Iran à son propre adresse et à l’adresse du gouvernement britannique.

Au cours de la réunion, l’autorité iranienne a rappelé à Robert Mcari que la présence d'ambassadeurs étrangers dans des rassemblements illégaux d’un pays n'est pas conforme à leurs responsabilités en tant que représentant politique de leurs pays respectifs et est contraire aux dispositions de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et que le gouvernement britannique devrait donner des explications à cet égard.

L'ambassadeur britannique a été interpellé hier soir (samedi) pour avoir participé à un rassemblement illégal à Téhéran. Bénéficiant de l’'immunité diplomatique il a été relâché après avoir été identifié.