La France appelle ses ressortissants en Iran à rester à l'écart de tout rassemblement ou mouvement de foule

A la suite de l'écrasement d'un avion ukrainien, faisant au total 179 morts, dont 147 iraniens, mercredi, près de Téhéran, des rassemblements sont susceptibles de se tenir dans à Téhéran.

Dans ce contexte, l'ambassade de France en Iran, par voix d'un communiqué posté sur Twitter, a appelé les ressortissants français à rester à l’écart de tout rassemblement ou mouvement de foule, à faire preuve de la plus grande vigilance, prudence et discrétion, notamment lors de ses déplacements, et à s’abstenir de prendre des photographies de l’espace public.

