La présence militaire américaine dans la région provoque des tensions (Rohani)

Lors d'un entretien téléphonique dimanche soir avec le Premier ministre suédois Stefan Löfven, le président Hassan Rohani a présenté ses condoléances pour la perte d'un certain nombre de ressortissants suédois dans le crash d'un avion de ligne ukrainien près de Téhéran, assurant que République islamique d'Iran poursuivrait ses enquêtes jusqu'à ce que les résultats définitifs soient atteints et elle informera clairement l'opinion publique des résultats.

Le président a salué l'admiration «sincère» des forces armées iraniennes de la cause du crash de l'avion de ligne ukrainien immédiatement après les premières enquêtes et a déclaré: «Nous devons essayer d'éviter que de tels événements choquants ne se produisent n'importe où dans le monde».

Rohani a souligné que la présence militaire américaine dans la région et l'assassinat du général Soleimani ont provoqué des tensions dans la région et exaspéré les nations, ajoutant: «Nous devons tous unir nos forces et rétablir la sécurité dans la région et permettre à la paix de régner dans cette région».

Il a évoqué le fait que les problèmes de la région ne devraient être résolus que par les pays de la région et par un dialogue politique approfondi, soulignant «la souveraineté des pays doit être respectée».

Rohani a qualifié l'attaque de la base aérienne d'Ain Assad de «tout à fait légitime» en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies pour la défense légitime de l'Iran, ajoutant: «Les Américains sont responsables des récents événements dans la région et nous devons tous condamner les crimes américains dans la région avec un ton clair».

Le Premier ministre suédois Stefan Löfven a pour sa part exprimé ses sincères condoléances pour la perte d'un certain nombre d'Iraniens dans l'accident d'avion et a apprécié l'Iran pour avoir accepté la responsabilité de l'accident, appelant à des enquêtes transparentes pour déterminer la cause de l'accident et a annoncé la volonté de la Suède d'y participer.

Il a également déclaré que les tensions dans la région avaient exacerbé sans précédent aujourd'hui, déclarant: «Chacun doit faire preuve de retenue et respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des autres pays pour établir la stabilité et la sécurité».

«La Suède, avec d'autres pays de l'UE, s'oppose à l'escalade des tensions dans la région et salue le développement des relations et de la coopération avec l'Iran pour promouvoir la stabilité et la sécurité régionales», a déclaré le Premier ministre suédois.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**