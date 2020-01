Nous devons tous travailler ensemble pour réduire les tensions dans la région (Rohani)

Soulignant que la République islamique d'Iran souhaite des relations étroites et amicales avec tous les pays de la région, il a poursuivi : « Nous pensons que la division et la zizanie au sein de l’Oummah islamique ne bénéficieront à personne et, à cet égard, nous saluons pleinement les efforts du Pakistan pour promouvoir la paix et la stabilité dans la région », rapporte le service de la presse présidentielle.

Mettant en garde contre le déclanchement « ultra dangereux » de toute guerre ou tension dans la région, Hassan Rohani a déclaré : « La République islamique d'Iran, bien qu’elle soit pleinement préparée à défendre ses propres intérêts, n'a jamais cherché à déclencher une guerre dans la région. Quant aux opérations visant la base américaine en Irak, il s’agissant en effet une réponse à l’action criminelle des Etats-Unis (qui a assassiné par une frappe ciblée un lieutenant-général d’un pays souverain qu’est l’Iran).

Qualifiant de « très importantes » pour l’Iran les relations avec le Pakistan, le Président Rohani a indiqué : « Nous attachons une grande importance à l'expansion des relations Téhéran –Islamabad ».

« Nous sommes pleinement prêts à développer nos relations sincères avec le Pakistan et cela dans tous les domaines » a ajouté M.Rohani avant de rappeler que les deux nations étaient toujours l’un à côté de l’autre dans les jours difficiles.

Pour sa part, Shah Mahmoud Qureshi soulignant que son pays ne permettrait pas que son territoire soit utilisé pour menacer d'autres pays, en particulier l'Iran a déclaré : « Le Pakistan se considère comme un partenaire de paix et de stabilité pour la République islamique d'Iran et ne veut pas être partenaire dans un conflit qui nuirait à la région, visant en particulier l'Iran ».

