Iran : les exportations de pommes d'Azerbaïdjan de l’Ouest atteignent 40 000 tonnes

Rasoul Jalili a déclaré à IRNA dimanche 12 janvier que ce chiffre devrait atteindre plus de 175 000 d'ici la fin de cette année (civile).

« 600 tonnes de pommes par jour sont exportées vers les pays voisins tels que l'Irak, le Turkménistan, le Pakistan et l'Asie centrale à travers différentes frontières iraniennes », a-t-il ajouté.

L'Azerbaïdjan de l’Ouest de l’Iran est le principal centre de production de pommes du pays. La province compte plus de 800 000 hectares de terres agricoles et produit et commercialise environ 6 millions de tonnes de produits agricoles par an.

Cette année, les jardiniers de la province ont produit 1,100 million de tonnes de pommes pour les marchés nationaux et étrangers.

https://twitter.com/Irnafrench

9468**