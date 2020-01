L'équipe d'Iran remporte Karaté 1 – Premier League du Chili

Rosita Alipur, Hamideh Abasali, Bahman Asgari, Zabihola Pursheib et Sayad Ganjzadeh ont obtenu les cinq médailles d'or, et Saleh Abazari a remporté la médaille de bronze aux épreuves de la Karaté 1 – Premier League tenues du vendredi au dimanche dans la capitale chilienne avec la participation des 466 karatékas provenant de 65 pays.

L'équipe turque, avec quatre médailles d'or, trois d'argent et cinq de bronze, a terminé deuxième, et l'équipe italienne, avec deux médailles d'or et une médaille d'argent, a pris la troisième place.

Le Kazakhstan, l'Ukraine, le Brésil, la Chine et le Venezuela se classent du quatrième au huitième rang.

