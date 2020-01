Téhéran «espère» des relations «plus approfondies» avec Mascate (Rohani)

«Avec mes meilleures salutations, je voudrais féliciter Votre Majesté pour votre nomination en tant que nouveau Sultan d'Oman.

Les relations entre la République islamique d'Iran et le Sultanat d'Oman ont été fondées sur la base d'une confiance mutuelle à l'époque du défunt sultan Qaboos bin Said. J’espère que les relations entre les deux pays s’approfondiront dans le mandat de Votre Majesté avec votre sagesse.

Je souhaite à Votre Majesté la santé et le succès et la prospérité et la félicité du peuple musulman d'Oman», lit-on dans le message du président Rohani.

