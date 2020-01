La sortie des États-Unis de la région «véritable vengeance» (Jahangiri)

Notant que la présence et l'ingérence des Occidentaux dans les problèmes régionaux ont créé l'insécurité et l'instabilité, en particulier en Syrie et en Irak, M. Jahangiri a ajouté qu’après l’assassinat du lieutenant-général Qasem Soleimani, lors d'une attaque terroriste américaine, la haine des Iraniens envers les États-Unis s’est accrue.

Il a également annoncé le soutien de l’Iran à la souveraineté syrienne et à son gouvernement pour assurer la sécurité de la région, ajoutant que l’Iran est prêt à renforcer ses liens économiques et bancaires avec la Syrie.

Jahangiri a également appelé à la mise en œuvre des accords à long terme entre les deux pays.

Khamis, pour sa part, a décrit l’assassinat du commandant iranien par les États-Unis comme un exemple des complots et des politiques bellicistes des Américains.

Le diplomate syrien a salué les services du lieutenant-général Soleimani en Syrie et à la nation syrienne, accusant les États-Unis de son martyre.

Il a également informé que le président syrien Bachar Assad devait dédier la plus haute médaille militaire de la Syrie au martyr Soleimani.

Il a ajouté que, par ses sanctions unilatérales, les États-Unis cherchent à répandre la faim et la pauvreté dans la région.

