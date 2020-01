L'Iran produit 22% des publications scientifique du monde islamiques

Reza Malekzadeh, adjoint à la recherche du ministère, a déclaré lors du 25e festival de recherche en sciences médicales que les scientifiques iraniens ont enregistré une augmentation remarquable du nombre de leurs articles malgré les sanctions et les budgets limités.

Malekzadeh a déclaré que l'Iran se vante actuellement de produire 30% des articles scientifiques à valeur internationale en Asie occidentale et en Afrique du Nord.

Il a ajouté que l'Iran est la 16e liste mondiale en termes de production d'articles et de citations et a également réussi à gagner le même rang en médecine clinique.

Dans les citations pharmaceutiques, l'Iran figurait parmi les sept premiers pays; de nombreux pays européens classés derrière l'Iran, a-t-il dit, ajoutant que l'Iran a pu fabriquer certains des médicaments les plus récents au monde et les produire à un coût beaucoup plus faible.

Il a dit que bien qu'en Iran seulement 12% des membres du corps professoral soient des médecins, ils contribuent à 30% de la production scientifique du pays. L'Iran est le 15e de la liste en 2019, ce qui signifie qu'il a grimpé d'une étape dans le classement.

