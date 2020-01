Conférence de Raicina en Inde : présence ministre iranien des A.E.

Outre le Premier ministre australien Scott Morrison, qui est le conférencier d'honneur, plusieurs autres chef de la diplomatie sont présents au rendez-vous à savoir : Le ministre indien des Affaires étrangères, S. Jaishankar, en tant qu'hôte, son homologue russe des Affaires étrangères Serguei Lavrov ainsi que ses homologues iranien, marocain, maldivien, bhoutanais, australien, sud-africain, tchèque, danois, estonien et ouzbek.

Cette édition 2020 de la conférence de Raisina accueille, cette année, le plus grand nombre de ministres des Affaires étrangères et de hauts fonctionnaires depuis sa création en 2014.

Le Dialogue Raisina est une conférence multilatérale qui se tient chaque année à New Delhi. Depuis sa création en 2016, la conférence est devenue la conférence phare de l'Inde sur la géopolitique et la géoéconomie. La conférence est organisée par l'Observer Research Foundation, un groupe de réflexion indépendant, en collaboration avec le ministère des Affaires extérieures de l'Inde.

La conférence est structurée comme une discussion multisectorielle et intersectorielle, impliquant une variété de décideurs mondiaux, y compris les chefs d'État, les ministres et les fonctionnaires locaux. En outre, The Dialogue accueille également les principaux dirigeants du secteur privé, ainsi que les membres des médias et du monde universitaire. Il est conçu sur le modèle du Dialogue Shangri-La de Singapour.

