Lutte anti-terroriste : la chef de l'agence de presse ivoirienne salue le rôle joué par le général Soleimani

Après l'assassinat en martyre du haut commandant Qassem Soleimani et de ses compagnons par les mains ensanglantées du terrorisme d’Etat américain, en Irak, ainsi que le tragique crash d’un avion de ligne ukrainien, à Téhéran, cette haute autorité de la presse ivoirienne a prié Dieu pour qu’Il accorde aux familles et aux proches des victimes patience et courage dans ces moments ultra difficiles, lors d’une rencontre avec l’ambassadeur d’Iran à Abidjan.

Elle a salué le rôle à part du haut commandant Soleimani dans la lutte contre les groupes terroristes dans la région du Moyen-Orient.

Elle a également souligné la nécessité de développer les relations entre les deux pays dans le domaine des médias. Elle a ajouté qu'en raison des bonnes relations bilatérales ainsi que des racines culturelles et religieuses communes des deux pays, nous nous attendons à voir un niveau plus élevé de coopération médiatique entre les deux parties.

Le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire devient une république indépendante. L’économie de la Côte d'Ivoire, avec un PIB par habitant qui s'élève à 1 600 USD en 20112 fait partie des économies en voie de développement.

https://twitter.com/Irnafrench

9468**