Chaque nouvelle erreur britannique fera l'objet d'une réponse iranienne appropriée (Téhéran)

La déclaration de la diplomatie iranienne rejette et condamne une fois de plus les allégations avancées par le Premier ministre britannique et les ministres des Affaires étrangères et la défense du régime de Londres en guise du soutien à l’acte terroriste de Donald Trump visant un haut commandant iranien, le lieutenant-général, Qassem Soleimani, Abou Mahdi Al-Mohammed, chef-adjoint des Forces de la Mobilisation populaire irakiennes (Hachd al-Chaabi)et leurs compagnons. « Le soutien affiché n’a d’autre sens que la complicité du régime britannique dans l’acte terroriste américain , ce que Téhéran condamne fortement », peut-on lire dans la déclaration.