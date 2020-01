La Chine réitère son opposition aux sanctions US contre l'Iran

«Notre position de principe est claire. Nous sommes contre les sanctions unilatérales et la soi-disant «juridiction à long bras; Nous pensons qu'une utilisation gratuite ou une menace de sanctions ne résoudra aucun problème. Nous estimons que les buts et principes de la Charte des Nations Unies et les normes fondamentales régissant les relations internationales doivent être respectés dans les relations d'État à État; les différences doivent être correctement traitées de manière pacifique par le dialogue et la négociation », a déclaré Geng Shuang lors de sa conférence de presse régulière lundi.

«La Chine appelle toutes les parties concernées à considérer ce qui s'est passé sur la base de leurs propres mérites et à s'en tenir à la direction générale du règlement politique. Des mesures concrètes doivent être prises pour désamorcer la situation dans le golfe Persique et maintenir conjointement la paix et la stabilité régionales », a-t-il ajouté.

Se référant aux sanctions américaines contre l'Iran, qui incluent également certaines entités chinoises, a-t-il dit, «En ce qui concerne les sanctions américaines, y compris contre les entités chinoises, je voudrais souligner que depuis longtemps, la Chine et l'Iran mènent une coopération mutuellement bénéfique dans divers secteurs dans le cadre du droit international; une telle coopération, qui est justifiée et légale et ne nuit pas aux intérêts des tiers, doit être respectée et protégée», a-t-il ajouté.

«Nous exhortons les États-Unis à cesser immédiatement les sanctions injustifiées contre les entreprises chinoises. Nous continuerons à défendre fermement les droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises », a noté Shuang.

Il a également présenté ses condoléances pour l'incident de l'avion ukrainien, déclarant: «Nous sommes profondément attristés par ce tragique accident d'avion ukrainien. Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux victimes et nos sincères condoléances aux familles endeuillées. Nous avons noté que les parties concernées sont en communication à ce sujet et espérons voir un règlement approprié pour éviter de nouvelles complications. »

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**