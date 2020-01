Festival d'Olympie: le prix du jury décerné à «Notes de cuivre d'un rêve»

Il s'agit d'un réfugié palestinien de dix ans, Malook, qui vit à Jarmuk, une banlieue de Damas en Syrie, qui est ruinée pendant la guerre avec Daech. Malook rêve de devenir chanteur. Avec sa sœur aînée Ghofran, il prévoit d'organiser un concert avec des musiciens professionnels.

Pour gagner de l'argent pour le concert, Malook et quelques amis tirent les lignes de cuivre des murs des bâtiments vides criblés de balles et de roquettes et écrivent des excuses pour leur vol sur les murs, dans l'espoir que les personnes qui ont fui reviennent un jour.

Le film a reçu une mention spéciale du meilleur réalisateur de documentaire au 22e Festival international du film pour les enfants et les jeunes d'Olympie en Grèce.

Le prix a été décerné au documentaire iranien en raison de son accent «sur le droit des enfants à avoir des rêves - même et surtout dans un état de guerre».

Selon The Greek Observer, le festival du film d'Olympie «combine divertissement et éducation, initie les jeunes au cinéma et les initie aux plus importants, des films primés du monde entier, tout en les encourageant à créer les leurs.

