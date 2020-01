Le ciel iranien est «plus sûr que jamais» pour tous les vols

Il a fait les remarques le mardi lors d'une cérémonie locale et a exprimé ses sincères condoléances aux familles endeuillées des victimes de l'incident de l'avion ukrainien qui s'est écrasé près de Téhéran après avoir été renversé en raison d'une erreur humaine causée par l'aventurisme américain, selon un communiqué des forces armées.

«L'incident tragique qui a coûté la vie à un certain nombre de nos concitoyens a grandement attristé le cœur des protecteurs de la sécurité du pays dans les forces armées.»

Il a souligné qu'une erreur humaine ne compromettrait jamais la dignité et les réalisations marquantes du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).

Au cours des quatre dernières décennies, depuis la victoire de la révolution islamique, le CGRI a joué un rôle constructif dans des domaines militaires et de sécurité sensibles, et ses réalisations considérables au cours de ces années ont été une épine aux yeux des ennemis de la révolution islamique, a-t-il ajouté.

Ailleurs dans ses remarques, le général Mousavi a souligné la tentative américaine de lancer des opérations psychologiques après ses nombreux échecs et a ajouté: «Sous les auspices des martyrs de la révolution islamique, en particulier du front de résistance, les forces armées du pays jouissent d'un pouvoir, d'une autorité, d'une souveraineté, d'une dignité et d'une sécurité favorables.»

Certes, les forces armées de la République islamique d'Iran ainsi que le Corps des gardiens de la révolution islamique et d'autres forces armées feront tout leur possible pour garantir l'indépendance, la sécurité et la grandeur de la noble nation de l'Iran islamique, et, sous la direction avisée du chef de la révolution islamique, ne permettraient pas aux forces terroristes américaines de saper les réalisations importantes des forces armées.

