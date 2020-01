Aventurisme terroriste américain : Zarif avertit contre l’« aveugle suivisme » britannique

Réagissant une fois de plus aux positions controversées des autorités britanniques envers les récentes évolutions en Iran et dans la région, dont le soutien explicite de Londres à l’assassinat du haut commandant iranien et la participation de son ambassadeur en poste à Téhéran à la tête d’une « mission diplomatique » à un rassemblement illégal en Iran, Mohammad Javad Zarif a tweeté mardi matin 14 janvier: « Échec diplomatique? Le perroquet britannique suit la ligne américaine et participe aveuglément à son aventure terroriste dans la région ».

« La dernière fois que la Grande-Bretagne s’est exposée au scandale grâce aux États-Unis, c'était son implication dans la guerre en Irak. Quel a été le résultat? », S’interroge Zarif avant d’appeler les britannique et changer de cape.

« Pour faire le changement, empruntez la voie honorable: rembourser la dette aux Iraniens ordonnée par la Justice britannique ».