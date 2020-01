Rohani exhorte à la création d'un tribunal spécial pour enquêter sur l'écrasement du vol PS752

S'exprimant mardi à la Conférence de louange des meilleurs exemples nationaux d'agriculture, le président Hassan Rohani a de nouveau exprimé ses condoléances à toutes les familles endeuillées en Iran et ailleurs, et a ajouté: «Comme je l'ai dit aux dirigeants et aux autorités des pays concernés par téléphone, je promets que le gouvernement poursuivra cette affaire avec toutes ses installations et ses possibilités».

«C'est une question très importante», a déclaré le président, ajoutant: «Le pouvoir judiciaire devrait créer un tribunal spécial avec un juge de haut rang et des dizaines d'experts. Ce n'est pas un cas normal et le monde entier suivra l'affaire devant notre tribunal ».

«Les Forces armées, qui étaient notre seul moyen de découvrir la vérité dans cette question, ont bien coopéré et immédiatement après avoir été informé de l'erreur très douloureuse et impardonnable, j'ai immédiatement dit aux autorités d'informer le peuple», a expliqué le président Rohani.

