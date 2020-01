ALS : production locale d'ALSAVA, des millions de dollars économisés

Téhéran (IRNA)-Le médicament d'Alsawa pour le traitement des personnes atteintes de SLA a été développé par des chercheurs et des spécialistes iraniens et a été dévoilé lors d'une cérémonie à laquelle assistait le vice-président des Sciences et de la Technologie.

La sclérose latérale amyotrophique (SLA), aussi connue sous le nom de maladie de Charcot, est une maladie neurodégénérative grave qui se traduit par une paralysie progressive des muscles impliqués dans la motricité volontaire. Elle affecte également la phonation et la déglutition. Avant cette réalisation locale, les patients dépensaient environ 16 000 $ par an pour acheter le médicament. Lors d'une cérémonie tenue à Téhéran dimanche 12 janvier, la vice-présidente des sciences et de la technologie, Sourena Sattari, a annoncé le dévoilement de nouveaux médicaments d'ici la fin de cette année, affirmant que des chercheurs iraniens sont également devenus actifs dans la production de vaccins pour l'homme et le bétail et la volaille.