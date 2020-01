Inondations à Sistan-Baloutchistan : poursuite des opérations de secours

Selon l'IRNA, les précipitations dans la province qui se prend au cours des deux derniers jours l’équivalent d’une année de pluie ont causé des dommages à au moins de 500 villages et 14 villes de la région touchées par la catastrophe naturelle et des problèmes qui en causent. Plus de 20 000 unités résidentielles ont endommagées, selon le rapport.

Des informations ont fait état de la mort de 3 personnes.

Selon des responsables, les inondations ont gravement endommagé les terres agricoles, les équipements de télécommunications et les routes rurales de la province.



Le président du Parlement Ali Larijani, le ministre de l'Énergie Reza Ardakanian et le ministre de l'Information et de la Technologie Mohammad Javad Azari Jahromi sont arrivés sur place mardi 14 janvier pour visiter de près les zones touchées par les inondations.

Après l'inondation, le Guide suprême de la Révolution a appelé hier les responsables gouvernementaux et les groupes volontaires à venir en aide aux victimes des inondations.



Les précipitations dans le sud-est du pays ont commencé jeudi soir, avec 124 mm de précipitations (équivalent d’un an de pluies) dans la province en 48 heures.

Des milliers de secouristes sont venus en aide aux victimes des inondations dans la province.