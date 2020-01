Secteur du chauffage et refroidissement: l'Iran 5e en Asie

Téhéran (IRNA)- L'industrie des installations de chauffage et de climatisation a plus de 60 ans d'histoire en Iran, et après le Japon, la Corée du Sud, la Turquie, la Chine et l'Inde, l'Iran se classe cinquième dans ce domaine au niveau asiatique, a déclaré la directrice du Département des installations du ministère de l'Industrie, des Mines et du Commerce, Mahshid Niaz Zadeh.

Selon les informations disponibles, l'Iran est actuellement 50e en termes d'importations et 83e en termes d'exportations, a déclaré Mahshid Niaz Zadeh mardi lors de la cérémonie d'ouverture de l'Exposition internationale des équipements et installations de climatisation et de chauffage qui s'est tenue à Ispahan. «Notre objectif est le marché en Asie centrale et dans les autres pays voisins, bien que nous exportions à peine vers l'Europe, en particulier l'Espagne et l'Italie». Les principaux produits exportés sont les réfrigérateurs à portes vitrées, les ventilateurs, les chauffe-eau et les radiateurs, a-t-elle expliqué. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**