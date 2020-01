Les rencontres de Zarif en marge de la conférence Raisina Dialogue en Inde

En visite en Inde en vue d'assister à la cinquième édition du Raisina Dialogue, une conférence mondiale multilatérale, organisée par le ministère indien des Affaires étrangères et le groupe de réflexion de l'Observer Research Foundation, le chef de la diplomatie iranienne Javad Zarif a tenu de rencontres des responsables de différents pays en marge de l'événement.

Il a déjà eu des réunions avec le conseiller afghan pour la sécurité nationale Hamdollah Moheb et le ministre d'État au ministère fédéral allemand des Affaires étrangères Niels Annen.

Aujourd'hui mercredi, Zarif a rencontré et s'est entretenu avec le conseiller indien pour la sécurité nationale Ajit Doval et le ministre estonien des Affaires étrangères, Urmas Reinsalu.

En plus, la rencontre avec le Premier ministre indien, Narendra Modi, était sur le menu des rencontres du ministre iranien des Affaires étrangères, mercredi en Inde.

Les relations bilatérales, les coopérations économiques et commerciales spécialement dans le domaine de l’énergie, les coopérations au port de Chabahar au sud de l’Iran et les questions régionales et internationales, étaient les plus importants axes de discussions de Zarif et Modi.

Selon son site officiel, le Dialogue Raisina est une conférence multilatérale engagée à traiter les problèmes les plus difficiles auxquels la communauté mondiale est confrontée. Chaque année, des leaders mondiaux des politiques, des affaires, des médias et de la société civile sont accueillis à New Delhi pour discuter de la coopération sur un large éventail de questions de politique internationale pertinentes.

Le Dialogue est structuré comme une discussion multisectorielle et intersectorielle, impliquant des chefs d'État, des ministres et des fonctionnaires locaux, ainsi que de grands cadres du secteur privé, des membres des médias et des universitaires.

