Zarif appelle l'UE à revoir ses comportements envers l’Iran et l'accord nucléaire

Lors de sa rencontre avec le haut représentant de l'Union européenne, Josep Borrell en Inde, jeudi en marge du dialogue Raisina, le ministre iranien a rejeté la demande des Européens concernant le plan d’action global commun (JCPOA).

Tout en énumérant les erreurs et l'impraticabilité des pays européens impliqués dans les discussions sur le nucléaire iranien (y compris la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne) en ce qui concerne le non-respect de leurs engagements dans le cadre du JCPOA, Zarif a déclaré: «La décision récente prise par l'UE3 d'activer le mécanisme de règlement des différends est rejetée.»

Zarif a rencontré et discuté avec Josep Borrell pour la première fois depuis sa nomination en tant que chef de la politique étrangère de l'UE et a félicité sa nomination et a ajouté: «La République islamique d'Iran est prête à établir une coopération et une collaboration étroites avec lui à cet égard.»

Le ministre iranien des Affaires étrangères a également appelé les pays européens impliqués dans l’accord nucléaire iranien à revoir leurs comportements avec l’Iran ainsi que le Plan d’action global conjoint (JCPOA).

La France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont confirmé mardi avoir déclenché le mécanisme de règlement des différends dans le cadre de l'accord sur le nucléaire iranien, mais ont déclaré qu'elles ne participeraient pas à la campagne des États-Unis pour exercer une pression maximale sur Téhéran.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**