Carsh d’avion ukrainien : Téhéran avertit sur « l'instrumentalisation politique » du drame

Abbas Mousavi, réagissant à une réunion de pays dont les ressortissants étaient victimes du récent tragique incident d'avion de ligne ukrainien à Téhéran, a réitéré sa sympathie aux familles endeuillées des disparus, déclarant: Nous avons été surpris par certains des commentaires avancés dans ce rendez-vous et même par la réunion ».

Avertissant sur l’instrumentalisation à des fins politiques après le drame d’avion ukrainien, Abbas Moussavi, a déclaré qu’un certains nombre de propos tenus lors de cette réunion sont des propos qui relèvent d’une instrumentalisation politique avant d’appeler, pour le respect des familles endeuillées, toutes les parties d'être responsable et d'être dans la retenue pour permettre les choses avancer et aboutir de la même manière mesurée et sans péripéties.