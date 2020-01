Une augmentation de 48% des exportations iraniennes vers l'Eurasie

Hamid Zadboum, s’exprimant vendredi 17 janvier à l’occasion d’une interview avec le correspondant économique de l'IRNA sur les dernières évolutions liées au commerce avec l'Eurasie, a déclaré : « La croissance des exportations vers l'Eurasie a été beaucoup plus élevée que dans d'autres régions, tels que les pays riverains du golfe Persique, la zone de libre échange de l'ASEAN et l’Union européenne.

« En effet, le plus grand pourcentage de croissance des exportations, en valeur, concernait le commerce vers l’Eurasie », a-t-il ajouté.

Dotés d'une population de 180 millions de personnes et s’étalant sur une superficie totale de 20 millions de kilomètres carrés, la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et l’Arménie plus l’Iran, membre fraichement adhéré, a forment le marché eurasien. Le marché eurasien constitue un gros marché pour les exportations iraniennes et offre un véritable potentiel pour créer des opportunités dans divers domaines, surtout en matière de libre-échange entre les entreprises privées iraniennes et les membres de cette union.

